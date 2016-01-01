2016 gelinlerini nasıl bir sezon bekliyor? Bu sezon gelinliklerde kabarık etekler, tüy detaylar, saten kumaşlar ve düşük omuzlar ön plana çıkıyor. İşte 2016 gelinlik trendleri...

Oleg Cassini 2016 gelinlik koleksiyonunda 3 boyutlu çiçekler, dikkat çekici illüzyon efektler ve zengin dantel çeşitleri ile ışıltılı işlemeler öne çıkan detaylar arasında. Diğer yanda tüy detayları gelinliklere neşeli bir hafiflik veriyor. Saten kumaşlar, tüllerle kaplı A kesim modeller, volanlı ve kat kat etekler de gelinliklere zengin bir hava katıyor. Dantel kollar ve düşük omuzlar da bu yılın önemli trendlerinden.

Monako Prensesi Grace Kelly ve First Lady Jacqueline Kennedy gibi pek çok ünlü stil ikonu için hazırladığı kostümlerle bilinen Oleg Cassini 2016 gelinlik koleksiyonunda da hem yeni yılın trendlerini yansıtıyor, hem de klasikleşmiş o zarif silüeti oluşturan detaylarıyla dikkat çekiyor. Koleksiyonda romantik ve klasik kesimlere, modern dokunuşlar ve hareketli detaylar eşlik ediyor.



Romantik ve modern

2015 sezonundaki gelinliklerde de sıkça kullanılan 3 boyutlu süslemeler, romantik gelinliklere çok modern bir hava katıyor. Geniş çiçekli aplikeler ya da ışıltılı boncuklardan oluşan küçük çiçekler tarzı bezemeler, dantelin sıklıkla kullanıldığı gelinliklerin daha canlı görünmesini sağlıyor. Farklı modellerde farklı dantel desenleri kullanılıyor. Böylece tasarımın kendisi kadar kullanılan kumaşlar da dikkatleri üzerine topluyor. Bu yıl ilk kez bu denli öne çıkan tüy detayları kimi zaman etekte bir ayrıntı, kimi zaman bel kısmında ufak neşeli dokunuşlar olarak tasarımlara yansıyor. Gelinliklerin beden kısımlarında kullanılan ve dantel aplikelerle oluşturulan illüzyon efektler, tasarımlara romantizm kadar merak uyandırıcı bir hava da katıyor. Geçtiğimiz yıl ipuçlarını vermeye başlayan illüzyon efektler, bu yıl en dikkat çekici halleriyle karşımızda.



Kabarık etekler ve satenlerle zengin bir görünüm

Bu yılın gelinlikleri daha zengin ve dolgun bir görünüm sunuyor. Özellikle belden kalçaya doğru kabaran volanlı etekler, hem hafif tüllerle kaplı A kesim modellerde, hem de satenin zengin duruşunu yansıtan modellerde kullanılarak gelinliklere daha hareketli bir görünüm katıyor. Kat kat tül ve dantel kullanılarak oluşturulan kabarık etekler de, gelinliği tamamen farklı bir havaya sokuyor ve gelinlerin prenses gibi hissetmesini sağlıyor.



Dantel kollar ve düşük omuzlar

Minik askılardan uzun kollara farklı modellerde dantel kollar omuzda ya da düşük omuz olarak oldukça sık görülüyor. Straplez modellere en önemli alternatiflerden düşük omuz, bu sezonun önemli trendlerinden.







