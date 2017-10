Yaz kapıda, elbise sezonu başlasın!

Yaz aylarına sayılı günler kala, ajandalarda partiler, davetler ve festivaller hızla sayısını artırırken, Forever New’in birbirinden şık elbise modelleri, bizi ‘bu davette ne giysem’ derdinden kurtarıyor. Klasik kesim zamansız modellerden volanları da yanına alarak güçlenen balık modellere, sezon trendi düşük omuz tasarımlardan kabaran eteklere uzanan geniş koleksiyonu ile Forever New, davetlerde kusursuz bir görünüm sunuyor.



Gündüzden Geceye Göz Alıcı Siluetler

Forever New’İn 2017 İlkbahar/ Yaz koleksiyonunda yer alan elbiselerle yaz döneminde sayısı artan düğün, davet, kokteyl ve partilerde tüm bakışlar, stil sahibi kadınların üzerine çevriliyor. Yaz aylarında öne çıkan, zarif ve elegan tasarımlar, alışılmışın dışında siluetlerle öne çıkarak tüm dikkatleri moda tutkunu kadınların üzerine çekiyor. Sezonun gözde trendlerinden olan, düğüm detayları, düşük omuz, volanlar ve asimetrik etek uçları, elbise modellerini de etkisi altına alıyor. Gündüz rahat ayakkabılarla ofis stiline, akşamları topuklu ayakkabılar ile davetlere adapte olabilen güçlü elbiseler yaz gardıroplarının vazgeçilmezi oluyor.



Yaz Davetlerinde Zarif Görünüm

Yaz sezonu için geniş bir koleksiyon sunan Forever New, ‘bu davette ne giysem’ düşüncesini ortadan kaldırıyor. Klasik davetlerde uzun elbiseleri ile göz alıcı görünen moda tutkunları, kokteyllerde ve partilerde ise diz üstü veya mini elbiseleriyle eğlenceli yönlerini ortaya çıkarıyor. Vücuda oturan modellerden uçuş uçuş şifonlara uzanan elbiselerde düşük omuz, çan kol, fırfır, dantel, asimetrik etek uçları ve sezonun bir diğer trendi çiçek desenleri dikkat çekiyor. İddialı renklerden romantik soft tonlara kadar geniş bir palet sunan Forever New ile moda tutkunları olmak istedikleri kadını ortaya çıkarıyor. Tüm zamanların en iddialı rengi kırmızı sofistike, gök mavisinden lapis tonuna tüm mavi tonları ise asil bir görünüm kazandırıyor. Yeni sezonun masum rengi soluk pembe ve pudra, şeftali, gül paleti gibi allık renkleri de, romantik kadınların simgesi oluyor. Düşük omuz, v dekolteli, kalem elbise modelleri, stilettolar, ışıltılı çantalar ve ihtişamlı takılarla mükemmel bir kombin sunuyor. Bu sezonun öne çıkan trendlerinden üst kısmı vücuda oturan, altı kabarık formlu balo elbiseleri de, asil ve zarif bir silüet çiziyor.



