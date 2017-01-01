Yeni sezonda güzellik dünyası retro rüzgarların etkisi altında. 2017 İlkbahar/Yaz moda koleksiyonları, güzellik trendlerini bir kez daha etkileyerek, gündemimize 80’leri taşıyor.





ISLAK ISLAK

Kendal Jenner, Givenchy’nin yeni sezon koleksiyonunda havuzdan yeni çıkmış izlenimi veren ıslak görünümlü saçları ile adından bir kez daha söz ettirdi. Islak görünüm evde bile kolayca uygulayabileceğiniz bir trend. Saçlarınızı geriye doğru tarayabilir ve saç uçlarınıza köpükle şekil verebilirsiniz.







IŞIL IŞIL

Metal efekti geri döndü. Pırıl pırıl dudaklar Fendi’nin ilkbahar/yaz defilesinde grafik bir göz makyajıyla kullanılarak dikkat çekti. Tümüyle metal efektin etkisine giren kaşlarla uyumlu göz makyajı da farklı bir uygulama olarak radarımızda.







TÜMÜYLE ‘ÖRGÜ’DEYİZ

Son dönemin vazgeçilmez trendi örgü, bu bahar da yakın markajımızda. Gucci’nin defilesinde gibi Viktoryen stilde yapmasanız bile çabasız şıklığın en kolay yolu olan örgülere hayatınızda yer açmanın tam zamanı.







SAÇLAR TEPEDE!

Bu bahar saçlar geçmiş sezonlardan farklı olarak tepenin de tepesinde, önde toplanıyor. Dilerseniz tarzınıza uygun toka ile dilerseniz de düğüm atarak farklı bir yorum kattığınız saçlarınızla, bu trendi kolayca takip edebilirsiniz.







BALERİN TOPUZLARI

Balerin topuzları da değişmeyen trendlerden biri olarak bizimle, tek farkla! Topuzlar bu kez ince örgülerle hareket kazanıyor.







AKSESUAR FESTİVALİ

Dolce&Gabbana 2017 İlkbahar/Yaz defilesinde bir kez daha kuralını bozmadı, yine gösterişli saç aksesuarlarıyla podyuma damgasını vurdu. Bunu yaparken de elbette çiçeklerin gücünden yararlandı. Louis Vuitton küçük saç taraklarından, Rodarte ise dantellerden, fiyonklardan ve çiçeklerden feyz aldı.







GRİ EFEKTİ

Gri ruj bahar makyajı için kulağa biraz garip gelse de, Acne’nin defilesi görünce, ‘neden olmasın?’ diyor insan.