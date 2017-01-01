Trendleri takip eden, teknolojiyle barışık modern zaman gelinleri, kendi düğünlerinde her detayın belirleyicisi olmak istiyor...

2017 yılında gelin ve damatlar daha modern ve kişiselleştirilmiş detaylarla düğün organizasyonlarında farklılık yaratacak. Düğünler alternatif mekanlarda, daha samimi, abartıdan uzak, doğal ve eğlenceli olacak. Yeni sezonda gerçekçilikten uzaklaşmayan, minimalist, sade ama iddialı detaylar; gelinlikten davetiyeye, gelin çiçeğinden damatlığa, masa süslemesinden ilk dans müziğine kadar düğün organizasyonlarına hakim olacak.

Gelin ve damat adayları için tarihi mekanlarda modern çizgileri kullanmak, kontrast detaylarla davetlileri şaşırtmak, gelinlik ve damatlığa sevilen bir detayı eklemek modern düğünlerin ana referansları olacak. Başkaları ne ister veya ne derler klişesinden çıkıp “biz ne istiyoruz” söylemi ise, modern gelinlerin yeni manifestosu.

Patika Fuarcılık tarafından düzenlenen ve bu yıl 15. kez yapılacak olan 'Evlilik Dünyası Fuarı’nın konsepti de bu nedenle ‘Modern Zaman Gelinleri’ olarak belirlendi. Fuarda bir düğün için gerekli olan her şeyi bulmak mümkün. Fuar, 3-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.



