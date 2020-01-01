2020 bahar elbise trendlerini takip ederek hangi elbiseyi alacağınıza hemen şimdi karar verebilirsiniz.

Hem şık hem de rahat hissetmek isteyenlerin vazgeçilmezi olan elbiseler, bu bahar hayat kurtaran, pratik ve eğlenceli seçenekler arasında. 2020 bahar elbise trendleri, yepyeni modellerle moda tutkunlarına ilham veriyor. Gardırobunuza hızlı bir dokunuş yaparak 2020 bahar modasını mükemmel şekilde yansıtabilirsiniz. Baharın hafif ve eğlenceli elbiselerine daha yakından bakmaya ne dersiniz?





Çizgili Elbiseler Bu Sezon da Popüler

Popülerliğini yıllardır koruyan çizgili elbiseler 2020 bahar sezonunun da en gözde parçalarından biri. Özellikle daha uzun ve zayıf görünmek isteyenlerin tercih ettiği boyuna çizgili elbiseler, sezona özgü yepyeni modelleriyle bahar aylarına farklı bir soluk getiriyor. Yarım kollu ya da askılı bir modeli spor ayakkabı ve ceketle kombinleyerek sezonun ruhunu yansıtan zahmetsiz bir şıklığa sahip olabilirsiniz.





Popülerliğini yıllardır koruyan çizgili elbiseler 2020 bahar sezonunun da en trend parçalarından biri.

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Sezonun Dikkat Çeken En Rahat Parçaları

Özellikle koyu ve mat renk yelpazesiyle öne çıkan belden bağlamalı modeller, 2020 bahar elbise trendleri arasında en çok dikkat çekenlerden. Cep ve düğme detaylı, V yaka elbiseler hem hızlıca hazırlanıp hem de şık görünmek isteyenler için harika bir seçenek. Bu model elbiseleri bot, çizme

ya da spor ayakkabılarınızla tamamlayabilirsiniz.





Belden bağlamalı elbiseleri bot, çizme ya da spor ayakkabılarınızla kombinleyebilirsiniz.

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Çiçekler Ruhumuzu da Renklendirecek!

Bahar aylarını müjdeleyen çiçek desenli modeller, güzel havalarla birlikte doğanın uyanışını elbiselere yansıtıyor. Yaprak, çiçek ve dal motifli elbiseler 2020 baharında gardıroplarımızı süsleyerek kombinlerimize renk katıyor ve oldukça dikkat çekici görünmemizi sağlıyor. Mini, uzun, yırtmaçlı, kısa kollu, bisiklet ya da V yaka seçenekleriyle her yaşa ve her tarza hitap eden çiçek desenli elbiseler, sezonun en popüler trendleri arasında gösteriliyor.





Yaprak, çiçek ve dal motifli elbiseler 2020 baharında gardıroplarımızı süslüyor.

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Genç ve Dinamik Görünmek İsteyenlere

Kot elbiseler de 2020 bahar sezonunun favorilerinden. Özellikle genç ve dinamik görünmek isteyen modaseverlerin heyecanla takip ettiği kot elbiseler gri, siyah ve mavi renk alternatifleriyle öne çıkıyor. Salaş, şık ve konforlu kombinlerin yıldız ürünlerinden biri olan kot elbiseler, ayakkabı ve aksesuarların da desteğiyle her yerde giyilebiliyor. Örneğin spor ayakkabı ve sırt çantasıyla kombinlediğiniz kot elbiseyle gezmeye, alışveriş yapmaya ya da okula gidebilirsiniz. Düğme detaylı siyah bir kot elbiseyi ince topuklu ayakkabı ile bir araya getirdiğiniz zaman da özel etkinliklere veya davetlere gidebilecek kadar şık görünebilirsiniz.





Salaş ve şık kombinlerin yıldız ürünlerinden biri de kot elbiseler.

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Sokağın Geometrisi

En revaçta sezon trendleri arasında gösterilen ve sokak modasıyla özdeşleşen geometrik desenli kumaşlara tekrar “merhaba” diyebilirsiniz. Bu bahar raflarda yer alan kareli ve askılı elbiseler, özellikle gençlerin elbise kombinlerini şekillendiriyor. Siz de standart kıyafetlerden sıkıldıysanız ve sıra dışı görünmek istiyorsanız kareli elbiseler için gardırobunuzda daha fazla yer açabilirsiniz. Kırmızı, yeşil ve mavi kareli elbiseleri, basic tişört ya da koyu renk botlarla tamamlayarak tarzınızı konuşturabilirsiniz. Unutmayın, doğru aksesuarlarla bir araya getirdiğiniz kareli elbisenizle özgün görünmenin yanı sıra vintage rüzgarları da estirebilirsiniz.









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Takipçilerine İlham Veren İsimler

Güçlü ve ilginç tarzlarıyla dikkat çeken yeni isimlerle tanışmanın vakti geldi. Stil fikirleri almak için Instagram yolculuğunuzda bazı duraklarda soluklanabilirsiniz. Takipçilerine ilham veren mercer7official, monikh, lifeofboheme, emilisindlev, maria_bernad, lucywilliams02 ve fannyekstrand gibi ünlü isimler ilginizi çekebilir. Siz de stil sahibi kadınların elbise tercihlerinden esinlenerek kendinize en uygun kombinlere imza atabilirsiniz. Artık trendleri ve bazı ipuçlarını öğrendiğinize göre sezonun enerjisine uygun elbiseler için gardırobunuzda yer açmaya başlayabilirsiniz.



