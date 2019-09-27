2020 ilkbahar/yaz koleksiyonları heyecan verici. Tulumlar, şortlar, sivri yakalar, bermudalar, yelekler, cesur neonlar ve deriler… Kontrast renkler, gösterişli yakalar, geçmişten ilham alan parçalar hareketli, heyecanlı, genç ve cesur bir baharın bizi beklediğine işaret ediyor.

Bermudalar, sivri yakalar, yelekler, ceketler, katmanlı etekler, cesur neonlar ve puantiyeler… Disko ruhu 2020 ilkbahar koleksiyonlarıyla geri döndü. Kontrast renkler, gösterişli yakalar… 2020 baharının genel konsepti ölçülü bir iddia olabilir. Gösterişli denemez ama oldukça iddialı. Geçmişten ilham alan parçalar belki de zamanın ruhunu en iyi yansıtanlar. Hareketli, heyecanlı, genç ve cesur bir bahar bizi bekliyor!





Şort Hep Var!

Şortlar ya tamamen kısalıyor ya da bermuda olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bermuda şort ve ceket takımlarla sık karşılaşacakmışız gibi görünüyor. Kısa şortlar da uzun kollu bluzlar hatta ceketlerle müthiş bir kontrast oluşturuyor.



Cesur Büstiyerler

Sivri Yakalar İddialı Kesimler

Şortlar için uzun kollu bluzların, daha da küçülen büstiyerler içinse yüksek belli eteklerin baharı olacak. Büstiyerler 60’lı yılların rüzgarını tamamlıyor. Büstiyerlerin sadeliği, dikkatleri desenlere çekiyor.Buradaki iddia tamamen sadeliğin gücünden kaynaklanıyor. Yaka, kemer ve kol detayları sade bir parçayı özel bir tasarıma dönüştürüyor. Sivri yakalar, özellikle baharı beyaz renkle karşılamak konusunda sabırsız olanların hoşuna gidiyor.

Puantiye Ruhu

Genç Bir Bahar

Maskülen Çizgiler

Baharın Gözdesi

Bahar Çiçekleri

Otantik Desenler Dinamik Çizgiler

Bu, o hiçbir zaman modası geçmeyen puantiye değil, ruhu ve etkisi çok daha farklı. Daha az romantik ya da çok daha fazla şehirli olduğundan belki de.Katmanlar ve DerilerDeri, bu bahar iddialı renklerle geliyor. Deri trençkotların ya da ceketlerin modelleri de nostaljiden oldukça uzak. Geçen sezon tüllerle anıldı, bu sezonsa katmanlı eteklerle anılacak gibi görünüyor. Deri, özellikle katmanlı etekleri müthiş bir uyumla tamamlıyor. Renklerdeki iddiayı da ikiye katlıyor.Bermudalar, rahat pantolonlar ve canlı renkler baharın ruhunu gençleştiriyor. Uzun bacaklı olmayanlar, bermuda şortun boyu kısaltan etkisini düz ayakkabılarla azaltıyor.Yelekler, bermuda ve pantolonlarla kombinleniyor, dikkat çekici bir tarz maskülen bir çizgiyle ortaya çıkıyor. Eğlenceli ruhlar ve yeniliklere açık olanlar bu kombinlere bayılıyor.Deri için “Baharın en gözde parçası” demek yanlış olmaz. Katmanlı eteklerin olduğu gibi retro desenlerin de tamamlayıcısı rolünde. Desenli pantolonlar deri trençkotlarla daha görünür hale geliyor.Şortlar ve şort tulumlar çiçekli işlemelerle tamamlanıyor. Bu bahar kendine özgü bir tarz yakalamak isteyenlerin gardırobunda özel bir ceket mutlaka bulunmalı.Farklı desenleri bir arada kullanmak ya da desenli ve çizgili uyumunu yakalamak zordur. Bu bahar bu zorluğu deneme yanılma yöntemiyle aşmak zorunda değiliz. Formülü biliyoruz: Uyumlu renk tonlarıyla yumuşak geçiş sağlamak…