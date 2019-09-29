2020 sneaker modası kategorileri. Retro sneakerlar, sportif şıklık, koleksiyon parçaları ve fitness severler için seçenekler..

Sneaker trend rehberinde 2020’nin en popüler modellerini, markalarını ve en çok göreceğimiz 5 stili derledik.

Adını İngilizce “sessiz, fark ettirmeden, gizlice sokulmak” anlamına gelen “sneak” teriminden alan ve topuklu ayakkabılara göre hiç ses çıkarmadığı için bu isim verilen spor ayakkabılar bu sene moda dünyasına hiç de sessiz değil, tam tersi son derece ses getiren trendlerle döndü.

Kalabalık kokteyller ya da davetlere yeniden katılabileceğimiz günler yakın mıdır bilmiyoruz ama o zamana kadar sneaker seçimlerimizle de çok şık bir stil yaratmamız mümkün.

Gelin bu stillere bir göz atalım

1) Retro Sneaker Modeller

Hepimizi gülümsetecek ve keyifle bize nostaljik anlar yaşatacak klasik sneaker’lardan söz ediyoruz. Birçok marka retro silüetleri yeniden canlandıran modelleriyle piyasaya çıktı. Mesela Nike’ın ‘Daybreak’ stili buna iyi bir örnek…

Daha modern bir yorumlama olarak Isabel Marat’ın ‘Emree’ model sneaker’larına bakabilirsiniz. Tam bir 80’ler havası taşıyan bu modellerin adı da şaşırtıcı şekilde epey tanıdık ☺

Re/Done markasının 80’ler basketbol ayakkabılarını yeniden tasarladığı modeller de süet çizgileri ve elegant tasarımıyla modacıların favorilerinden. Old-school tarzını vurgulamak isterseniz şık eşofmanlar ve kaşmir kazaklarla kombinleyebilirsiniz. Daha şık bir stil tercih edenler için ipek ya da saten bir midi etekle, ona uygun ince askılı üst ve düz bir hırkayla son derece şık bir sneaker kombini yapabilirsiniz.

2) Moda Dünyasının Favorileri

Spor salonu ekipmanı klasmanından çıkıp da iş dışı hayatımızın en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen ve tek hamlede stilimizi daha cool bi noktaya taşıyan sneakerlar moda dünyasının radarına girdiğinden beri renk ve şekil konusunda epey deneysel aşamalardan geçiyor. Buna en yakın örnek olarak platform tabanlı ve podyumlarda gitgide daha sık gördüğümüz sneaker’ları verebiliriz.

Balenciaga’nın retro esintili metalik “Track” modellerinden, Gucci’nin kült haline gelmiş kalın tabanlı “Rhyton” modellerine kadar moda dünyasının devleri konuya el atmış durumdalar. Bu modellerin ikisi de özel dikimden denim elbiselere kadar her tarz ile uyumlu olmasıyla moda dünyasında en çok gördüğümüz ayakkabılar.

3) Günlük Tasarımlar

Şık spor ayakkabı dediğimizde artık aklımıza Bottega Veneta ya da Alexander McQueen de geliyor, Özellikle spor-lüks olarak tanımladıkları tarzı erişilebilir yapmak için çıkardıkları modeller epey popüler. Eforsuz şıklığı hedefleyenlerin tercihi bu modeller sonsuz kombin olasılığı sunuyor. Midi elbiselerden, özel dikim pantolonlara, blue jean’den baskılı elbiselere kadar neyle kombinlerseniz muhteşem sonuç veriyor.

4) Sporun Yıldızları

Gelelim spor ayakkabıları hem şık olmak için hem de spor amaçlı kullananlar için üretilen modellere...

Nike ve Adidas Originals bu alanine tartışmasız liderleri. Ama trendsetter tasarımlarıyla APL Athletic Propolsion Labs da son dönemde dünyanın takip ettiği şık sneaker markalarından oldu. Özellikle Stella McCartney spor kıyafetleri serisi P.E Nation gibi markalar podyumda spor tasarımlarını APL serisiyle kombinleyerek tüketicilerin zevkine sunuyor.

5) Mutlaka Sahip Olunması Gereken Farklı Tasarımlar

Sneaker tasarımında farklı yaklaşımlar bize çok sevilen işbirliklerini de beraberinde getirdi. Normalde bir arada göremeyeceğimiz markalar ve tasarımcılar güçlerini birleştirip çok az bulunan ve koleksiyonluk parçalar ürettiler .

Örneğin Amerikalı tasarımcı Rick Owens ve doğa dostu Veja markası geri dönüşümlü plastic şişelerden ve vegan deriden üretilmiş son derece şık, minimalist spor ayakkabılar yaptı.

Pek beklenmedik bir işbirliği de Gucci ve Disney’den geldi. Gucci Disney karakterleri logoları baskılı tenis ayakkabılarını piyasaya sürerken Adidas Originals da Missoni ile beraber tığ işi örgü stilli bir seri çıkardı.