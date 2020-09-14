Önümüzdeki günlerde dışarısı giderek daha karanlık ve soğuk hale gelirken 2020 yılının yeni manikür ve oje trendleri de belli oldu.

Bu nedenle tırnaklarda da daha sonbaharımsı ve kışa uyacak ojeler karşımıza çıkıyor. İşte 5 manikür trendi:



2020 SONBAHAR-KIŞ MANİKÜR VE OJE MODASI

1- YEŞİL YA DA SARI RENKLİ OJELERLE TREND OLUŞTURUN

Genelde kadınların daha çok kırmızı ya da pembe oje renklerinin dışına çeken bu renkler tabii ki biraz size farklı gelebilir. Ancak yeşil ya da sarı ojeler oldukça havalı renkler olarak karşımıza çıkıyor.

Sonbaharın renklerini gösteren sarı ve yeşil pastel tonlarda kullanılırsa, çok daha güzel bir görünümle karşımıza çıkar. Bu renkler özellikle de altından modern takılarla da kendini çok güzel ve şık gösterir.

2- SADE OJE ÜZERİNE ÇİZİLEN SANATSAL GÖRÜNTÜ

Tırnaklarınız aynı zamanda sizin ruh halinizi de yansıtıyor. Bu nedenle tırnaklarınızda sizi ne kadar iyi anlatan görüntüler varsa o kadar da güzel bir durum oluşturmuş olursunuz. Özellikle tırnaklara yapılacak telkari sanatları da önümüzdeki aylarda tırnaklarda trend olarak karşımıza çıkıyor. Sade renkteki mat bir oje üzerine bunu uygulayabilirsiniz.

3- KRALİYET TRENDİ OJELER

Mat renkler hiç bu kadar anlam kazanmamıştı!



Parlak renkler ve ayrıntılı tırnak tasarımları size göre değil mi? O halde size bir müjdemiz var: Çünkü bu sonbahar ve kış aylarında mat ojeler çok daha moda. Açık renkli ve mat ojeler bu yılın en büyük trendi olarak karşımıza çıkıyor. Sonuçta soğuk mevsim için doğru olan da gül kurusu ya da parlatıcı renkteki diğer oje renkleri oldukça uygun. Sonuçta Kraliyet ailelerine mensup tüm prensesler de tüm yıl boyunca özellikle bu mat renkleri tercih ediyor.

4- GÜMÜŞ RENGİNDEKİ TIRNAKLAR

Aslında gümüş renkler sadece sonbahar ve kış için değil, tüm mevsimlere de yakışan bir renk olarak karşımıza çıkar. Ancak kışa da inanılmaz yakışır. Bu yüzden önümüzdeki ayların en güzel tırnak ojesi trendi olarak görebiliriz.

5- TÜM MAT RENKLİ OJELER

Ne kadar renkli olsa da mat renklerin sonbahar ve kış aylarına yakıştığını söylemeliyiz. Turuncu ya da benzer iddialı renkleri mat renklerde kullanıp, onları yine ustalıkla diğer mat renklerle de kombine edebiliriz.

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