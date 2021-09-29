2021-2022 sonbahar kış güzellik, saç, makyaj trendleri: 9 farklı look
Fütüristik çağrışımlara, klasik yaklaşımlara ve kesinlikle dik bir duruşa tanık olacağınız 2021 Sonbahar/Kış güzellik trendleri için geri sayım bitti. Cüretkar seslere odaklanan moda haftalarına hızlı bir bakış atıyoruz. İşte 2021 - 2022 sonbahar kış sezonuna dair 9 makyaj, saç ve güzellik trendi!
2021 - 2022 sonbahar kış sezonu farklı görünümlerle bizi karşılıyor. Bu yazımızda saç, makyaj ve güzellik trendlerine değindik. 2021 - 2022 sonbahar kış moda trendleri ise apayrı bir dünya sunuyor. Okumak için bu yazımıza tıklayın.
Hadi şimdi 2021 - 2022 sonbahar kış güzellik trendlerini keşfedelim...
Hazırlayan: Gülru İncu
CÜRETKAR KİMLİKLER
Güzellik dünyası pandeminin gölgesinde gerçekleşen Paris, New York, Milano ve Londra moda haftalarında zaman zaman yalın bir ruh halini vurgulayarak sadeliği öne çıkardı, zaman zaman da bilimkurgu filmlerini aratmadı. Fütüristik çağrışımlara da rastlandı, klasik yaklaşımlara da ama kesinlikle dik bir duruş söz konusuydu. 2021-2022 sonbahar/kış güzellik trendleri yükselen cüretkar seslere odaklandı.
KESKİN KAKÜLLER
Saç kesiminde net ifadelerin ve keskin kaküllerin sıkça kullanılacağı bir sezona adım atıyoruz. Pandeminin etkisiyle hayatımıza daha çok ortak olan minimalizm bu sezon saç trendlerinde de öne çıkacak.
DİKKAT! MAVİ ÇIKABİLİR
Ten rengi bir makyajın yanında mavi göz kalemi ya da mavi farla öne çıkan gözler, bu sezon kolay yoldan makyaj trendlerini takip ettiğinizin göstergesi olacak. Tabii kedi gözü eyeliner uygulamasıyla kullanırsanız iki göz alıcı trendi de denemiş olursunuz.
YÜZ SANATI
Kelimenin tam anlamıyla bir renk patlaması. Farklı renklerde far kullanılarak yapılan göz makyajı özellikle Off-White’ın defilesinde ilgiyle izlendi. Pembeler, morlar havada uçuştu. Jean-Paul Gaultier’nin şovu ise yüz sanatına yeni bir boyut kazandırdı. İddialı mı? Hem de sonuna kadar!