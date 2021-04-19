2021 ilkbahar yaz moda trendleri: Yeni sezona giriş yapıyoruz

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2021 ilkbahar yaz sezonunda moda trendleri neler? Birlikte bakalım... Bu makalemizin ardından 2021 ilkbahar yaz makyaj trendleri ve 2021 ilkbahar yaz çanta trendlerine de bakabilirsiniz...

OVERSIZE CEKETLER

80’lerin oversize ceketleri bir süredir bizimle. Yenilik bunun neresinde? Bu defa geniş paçalı pantolonlarla birlikteler.