2021 ilkbahar yaz moda trendleri: Yeni sezona giriş yapıyoruz
İlkbahar-yaz sezonunda iki alternatifimiz var; ya casual ve bol kıyafetlerle rahatlığı ya da crop toplar, şeffaf detaylar ve şık dekoltelerle iddialı olmayı seçeceğiz. Yani ya olduğumuz gibi görüneceğiz ya da göründüğümüz gibi olacağız!
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2021 ilkbahar yaz sezonunda moda trendleri neler? Birlikte bakalım... Bu makalemizin ardından 2021 ilkbahar yaz makyaj trendleri ve 2021 ilkbahar yaz çanta trendlerine de bakabilirsiniz...
OVERSIZE CEKETLER
80’lerin oversize ceketleri bir süredir bizimle. Yenilik bunun neresinde? Bu defa geniş paçalı pantolonlarla birlikteler.
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BOL PAÇALAR
Cool bir tarza bürünmenin en kolay yolu bol paçalı ve dökümlü pantolonlar. Salaş görünümü bir üst seviyeye taşımak için dantel bir büstiyer ile kullanın.
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GÖMLEK ELBİSELER
Artık modanın klasikleri arasına giren gömlek elbiseler sade ve minimalist tarzı sevenler için ideal.
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ŞOV BAŞLASIN!
Cut out’lar yani pencereli ve havadar parçalar bu sezonun en önemli silahı.