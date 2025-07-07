2025'in en klas rengi: Artichoke renkte öneriler
Artichoke" (Enginar) rengi, özellikle yeşilin doğal ve ferah tonlarını sevenler için 2025 yılında moda dünyasında dikkat çekici bir yer ediniyor. Artichoke rengi, 2025'te popülerliğini artırsa da, aslında zamansız bir nötr ton olarak kabul ediliyor. Bu sayede, bu renkte edinilecek parçalar yıllarca gardıropta rahatlıkla kullanılabiliyor. Artichoke rengindeki kıyafet ve aksesuar önerilerini derledik...
1 / 15
ZARA- Polo yaka kesik triko kazak
2 / 15
MANGO- Kenarları dikişsiz fular
3 / 15
H&M - High Waist Cheeky Bikini Altı
4 / 15
ZARA- Sırt dekolteli halter yaka bluz