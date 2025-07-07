2025'in en klas rengi: Artichoke renkte öneriler

Artichoke" (Enginar) rengi, özellikle yeşilin doğal ve ferah tonlarını sevenler için 2025 yılında moda dünyasında dikkat çekici bir yer ediniyor. Artichoke rengi, 2025'te popülerliğini artırsa da, aslında zamansız bir nötr ton olarak kabul ediliyor. Bu sayede, bu renkte edinilecek parçalar yıllarca gardıropta rahatlıkla kullanılabiliyor. Artichoke rengindeki kıyafet ve aksesuar önerilerini derledik...

Özge Çolak

Özge Çolak
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2025'in en klas rengi: Artichoke renkte öneriler - Resim : 1

ZARA- Polo yaka kesik triko kazak

 

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2025'in en klas rengi: Artichoke renkte öneriler - Resim : 2

MANGO- Kenarları dikişsiz fular

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2025'in en klas rengi: Artichoke renkte öneriler - Resim : 3

H&M  - High Waist Cheeky Bikini Altı

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2025'in en klas rengi: Artichoke renkte öneriler - Resim : 4

ZARA- Sırt dekolteli halter yaka bluz 