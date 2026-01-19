Anasayfa Moda Trend ‘2026 yeni 2016’ akımına ‘Elele’ de dahil oldu: 2016 kapaklarımızı hatırlayalım!
2026'ya girdiğimiz ilk dakikalardan itibaren sosyal medyanın gündeminde olan bir akım var: '2026 yeni 2016'. Milyonlarla birlikte birçok ünlü isim de 2016’ya ait fotoğraflarını paylaşmaya başladı, 'Elele' de bu nostaljik akıma katıldı! 2016 yılına ait kapaklarımızla sizleri ufak bir zaman yolculuğuna çıkarıyoruz....
Sosyal medyanın en çok konuşulan trendlerinden biri olan '2026 yeni 2016' akımında Elele de yerini alıyor. 2016'da kapaklarımızda hangi ünlü isimler vardı; konu başlıklarımız ve gündemimiz nelerdi? Gelin beraber bakalım!
2016 Ocak - Ceyda Düvenci
2016 Şubat - Burcu Biricik
2016 Mart - Öykü Serter