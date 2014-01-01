23 Nisan'a özel %50 indirim!

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Dagi bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 30 Nisan tarihine kadar düzenlediği bir kampanyayla kutluyor

Türkiye’nin sevilen ve çok tercih edilen markaları arasında yer alan Dagi, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kampanyayla kutluyor. 30 Nisan tarihine kadar Dagiİ’nin yeni sezon konfeksiyon ve uyku grubu ürünlerinden yapacağınız alışverişlerde, ikinci ürüne yüzde 50 indirimle sahip olabilirsiniz. Dagi yeni konfeksiyon ve uyku grubu koleksiyonuyla sağlıklı, rahat ve kaliteli ürünleri sunuyor. 2014 ilkbahar/yaz koleksiyonunda yer alan pamuklu, keten, modal ve mikro modal kumaştan üretilen pijama takımları, gecelikler ve sabahlıklar sağlıklı oldukları kadar yıpranmaya karşı dayanıklı oluşlarıyla da tüketiciler tarafından çok beğeniliyor.