24. Bond Filmi Spectre’nin Şerefine

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Omega’dan 24.Bond Filmi Spectre’nin Şerefine Sadece 7.007 Adet Üretilen Özel Bir Tasarım: OMEGA SEAMASTER 300 “SPECTRE” Limited Edition…

Omega’dan 24.Bond Filmi Spectre’nin Şerefine Sadece 7.007 Adet Üretilen Özel Bir Tasarım: OMEGA SEAMASTER 300 “SPECTRE” Limited Edition…

Bond tarihinde ilk kez dünyanın en sevilen ajanının filmde takmış olduğu saat sınırlı üretim bir model ile hayranlarının beğenisine sunuluyor. Şimdiye dek OMEGA’nın Bond ile olan ortaklığı filme ithafen üretilen modellerle kutlanmıştı. Ancak Seamaster 300 "SPECTRE" Limited Edition modelinin çıkmasıyla filmde kullanılmış olan saatin aynısına sahip olma şansınız olacak!

Paslanmaz çelik kasası, siyah kadranı ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken bu özel modelden sadece 7007 adet üretildi.

