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3 Çanta bir arada

High Sierra’nın Freel modeli mümkün olabildiğince esnek yapısı ve tekerlekleri ile gerektiğinde bavul gibi çekilebilirken birkaç saniye içinde uygun bir sırt çantasına dönüştürülebiliyor.
High Sierra “Freel” gizli omuz askıları ve 60 litre hacmi ile hafta sonu tatilleri, günü birlik aktiviteler ya da şehir ve kültür gezilerinde rahatlıkla kullanılabiliyorken, 20 litre hacimli entegre sırt çantası günlük kullanımlarda hayatı kolaylaştırıyor. Gömme tekerlekleri ve teleskopik sap sistemine rağmen sadece 3 kg ağırlığında olan Freel’in özel köşe korumaları ise darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor.

High Sierra Freel çantaları Samsonite mağazaları, büyük zincir mağazalar ve seçkin kırtasiyelerde hayalindeki şehrin nabzını hissetmek isteyenleri bekliyor.

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