High Sierra “Freel” gizli omuz askıları ve 60 litre hacmi ile hafta sonu tatilleri, günü birlik aktiviteler ya da şehir ve kültür gezilerinde rahatlıkla kullanılabiliyorken, 20 litre hacimli entegre sırt çantası günlük kullanımlarda hayatı kolaylaştırıyor. Gömme tekerlekleri ve teleskopik sap sistemine rağmen sadece 3 kg ağırlığında olan Freel’in özel köşe korumaları ise darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor.
High Sierra Freel çantaları Samsonite mağazaları, büyük zincir mağazalar ve seçkin kırtasiyelerde hayalindeki şehrin nabzını hissetmek isteyenleri bekliyor.