3 Çanta bir arada

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High Sierra’nın Freel modeli mümkün olabildiğince esnek yapısı ve tekerlekleri ile gerektiğinde bavul gibi çekilebilirken birkaç saniye içinde uygun bir sırt çantasına dönüştürülebiliyor.