80’lerin body’leri geri döndü!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Begüm Salihoğlu, sonbahar & kış sezonunda hazır giyim koleksiyonuyla sevenlerinin karşına çıkmaya hazırlanıyor.

"Moda, her daim yaratıcı ve zoru başarıyor. Ama son dönemlerde kadının maskülen, erkeğin ise feminenleşmesi ve yaşam stili benzerlikleriyle, hareketli iş hayatı genelde kadınlarda da olduğu için modada rahatlık çok ön planda ve kadınlar da tüm gün iş yerlerinde, davetlerde üstü bozulmadan ve rahat olmak istiyor, biz de feminen ve seksiliği bozmadan, kumaşından kesiminden ödün vermeden bunlara çözüm tasarlamaya çalışıyoruz” diyen Begüm Salihoğlu, geçtiğimiz sezondan beri özel kesim kumaş ve vücudu güzel gösteren katlama teknikleriyle ürettiği kullanımı çok rahat olan body’lerin artık sezonluk değil, ömürlük olacağının da sinyalini veriyor. Koleksiyonunda lacivert, bordo ve yeşilin yanı sıra seksi ve romantik siyah tonlar, hazır giyimde Begüm Salihoğlu’nun vazgeçilmezleri.



Begüm Salihoğlu İpek Body’ler: 950 TL

