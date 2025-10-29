90'ların tırnak trendleri geri dönüyor! İşte popüler olan 10 tırnak trendi
Şu anda yaşanan tüm 90’lar nostaljisi aslında hiç de şaşırtıcı değil. Hepimiz o dönemin ham, filtresiz ve özür dilemeyen tarzda kendini ifade etme biçimini yeniden arzuluyoruz ve bu enerji güzellikten modaya kadar her yerde kendini gösteriyor. Küçük birer tuval olan tırnaklar da, 90’ların tırnak trendleriyle geçmişe yolculuk yapmak için mükemmel bir yol. Bir sonraki manikür randevuna gitmeden önce, senin için derlediğimiz 90’lar tırnak trendi fikirlerine göz atabilirsiniz.
1. Klasik Fransız Manikürüne Modern Dokunuşlar
Fransız manikürü geri döndü, ancak bu kez yeniden yorumlanmış haliyle. Rave Nailz markasının kurucusu Braelinn Frank “Artık cesur renkli uçlar, metalik folyolar ve hatta heykelsi şekiller görüyoruz. Klasik, zarif havasını koruyor ama çok daha fazla karakter ve kişilik taşıyor.” diyor.
@jessmaynard_nails
2. Grunge Havası
90’larda aynı anda iki büyük karşıt kültür akımı vardı: biri şık ve düzgün “preppy” tarz, diğeri ise tam anlamıyla “grunge” modasıydı. Frank bu konuda şöyle diyor:
“Grunge etkili görünümler; mat bitişler, koyu tonlar ve kasıtlı olarak ‘tamamlanmamış’ görünen dokularla karanlık ve melankolik bir hava taşıyor.”
@victoriashealthandbeauty
3. Slime Yeşili
80’lerin sonu ve 90’larda ilginç bir şey olmaya başladı: o zamana kadar alışık olunmayan, cesur ve yoğun doygunlukta oje renkleri ortaya çıktı. İnsanlar bu klasik pembe veya mürdüm dışındaki tonlara bayıldı. İşte 90’ların en ikonik renklerinden biri: slime yeşili.
@paintboxnails
4. Altın Dokunuşlu Manikürler
Altın detaylar 90’larda oldukça popülerdi ve şimdi tırnaklarda yeniden karşımıza çıkıyor. Frank şöyle açıklıyor:
“Şeffaf bir baz üzerine altın varak, yaldızlı krom ya da metalik çizgiler lüks ama nostaljik bir his veriyor. En sade manikürü bile anında bir üst seviyeye taşıyor.”
@queen_luxury_nursoltan