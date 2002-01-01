Abartısız şıklık

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Ayşe Deniz Yeğin abartısız ama şık, iddialı ama mütevazı tasarımların yaratıcısı. Yeni sezonda kontrast malzemeler üzerine çalışarak hazırladığı koleksiyonu mutlaka incelenmesi gereken özel bir seri.

Yazı: Sinem Gürleyük



Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan tasarımcı 2002 yılında kendi atölyesini kurduğu günden bu yana kadınlara abartısız, yalın, rahat ve şık koleksiyonlar sunuyor. Özellikle detaylarla zenginleştirdiği sade tasarımlarıyla kendi kitlesini oluşturan Yeğin, gözü yoran tüm ta sarımlardan uzak duruyor. Yeni hazırladığı ‘Contrast’ isimli koleksiyonu, farklı disiplindeki malzemeleri bir araya getirerek oluşturduğu tasarımlardan oluşuyor. Kaşe ile işlenmiş Ödemiş ipeğini, deri ile trikoyu bir arada kullanan Yeğin, yine sade çizgisinden ödün vermiyor. Erkeksi ama bir o kadar kadın olan koleksiyonun öne çıkan renkleriyse gri, altın, blush, ekru ve deride vegital.



Önce malzeme

Ben koleksiyona başlamadan önce malzeme araştırmaya başlıyorum. Malzeme, aksesuar, kumaş tam istediğim gibi olduğunda koleksiyonun temelleri atılmış oluyor. Sonrası kendiliğinden gelişiyor bir şekilde.



Bir tasarıma nasıl hayat verilir?

Bir tasarıma hayat vermek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir noktasında çok bir şey söylemem mümkün değil. Çünkü ben hala deniyorum. İnsan sürekli gelişmekte olduğu için ‘bu şöyledir bu böyledir’ demem çok zor. Bazı şeylerin tanımı bana göre yok maalesef.



Ayşe Deniz Yeğin kadını

Markayı beş kelimeyle özetlemek gerekirse abartısız, stil sahibi, güvenilir, mütevazı, farklı...



Sonbaharda erkeksiyiz

Ayşe Deniz Yeğin kadını sonbaharda erkeksi bir görünüme sahip olacak. Fakat kıyafetler genelinde ne kadar erkeksi ise detaylar da bir o kadar kadın, kadın ve kadın!



Yeni sezonda…

2014’ün ikinci yarısında beni en çok şu anda üzerinde çalışmakta olduğum, uzun zamandır yapmak istediğim bir palto projesi heyecanlandırıyor. Onun üretimiyle uğraşıyorum.



Detaylar her zaman ön planda

Yeni sezon koleksiyonum Contrast’da farklı disiplindeki malzemeleri bir araya getirerek, bir kontrast yarattım. Kaşe ile işlenmemiş Ödemiş ipeğini, deri ile trikoyu birlikte kullandım. Her zaman sade çizgimi aksesuarlarla ortaya çıkarmayı sevdiğim için bu koleksiyonumda detaylar ön planda. Renklerim gri, altın, blush, ekru ve deride vegital.



Bu sezon yatırım paltolara

Sonbahar sezonunda en beğendiğim trend, boyfriend paltolar. Bu kış mutlaka paltolara yatırım yapılmalı diye düşünüyorum. Ayrıca deri pantolonu olmayanlar muhakkak bir tane edinmeli.