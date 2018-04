Açın dolapları...

Sınav var! Bu arada, dolap sırlarını da bir köşeye yazmayı unutmadık...

Simay Bülbül / Modacı

İlk deri tasarım butiğini Galata’da açan Simay Bülbül, her ay yenilenen koleksiyonların satışa sunulacağı bu butikte üç ayda bir moda event’leri ve sergileri düzenleyecek. Bülbül’ün gardırobuna daldık, vintage parçalarla geçmişe uzandık!

• Tarzımı vintage-salaş olarak ifade edebilirim. Her zaman kendine özgü ve bol aksesuarlı...

• Gardırobumun olmazsa olmaz parçaları, bol pantolonlarım ve salaş hırkalarım.

• Asla suni deriden bir kıyafet giymem. En sevmediğim moda hareketi, en moda ve trendi olan giyim tarzı! • Asla giymeyeceğim türde kıyafetler de tasarladığım oldu. Özellikle de Rus pazarına, asla giymem dediğim ceketler hazırlamıştım. Tasarım yaparken tüm yaşanmışlıklardan, sokaklardan ve spiritüel hikayelerden ilham alıyorum.

• Sadece alışveriş yapmak için yurt dışına çıkmam, daha çok gezmek görmek ve ilham almak için çıkıyorum.

• Ayakkabı ve çantada tercih ettiğim markalar; Hotiç, İnci ve Derishow! En son kendime Çiğdem Akın’dan siyah, çok farklı giyilebilen bir hırka aldım.

• Çok fazla trendleri takip etmiyorum ve gardırobuma sokmuyorum. Sadece her sezon bana uyan detayları yakalamaya çalışıyorum.

• Türkiye’ye gelmesini dört gözle beklediğim bir marka yok ama tasarımcı var: Yohji Yamamoto.

• Alışveriş merkezlerini çok fazla sevmiyorum, bu yüzden pek gitmiyorum. Genellikle Beyoğlu’ndan alışveriş yapıyorum.

• Bir moda tasarımcısı olarak modaya inanmıyorum. Bedenleri değil, ruhları giydirmek isteyen bir tasarımcı olarak, herkesin kendi ruhuna göre giyinmesi gerektiğini savunuyorum.

• Yeni sezon için henüz bir hazırlık yapmadım. Her yıl hiç vazgeçmeden giydiğim kıyafetlerim gardırobumdan asla çıkmazlar! Genelde beğendiğim şeyler tesadüfen karşıma çıkar ve ben ancak o zaman alışveriş yaparım.

• Benim gardırobum, trend yoğunluğundan çok hikayelerle doludur. Annemin elbiseleri, babaannenim çantaları, tasarımcı arkadaşlarımın ürünleri, ikinci el bir mağazadan bulduğum renkli elbiselerim ve bir sürü anının izlerini taşıyan kıyafetlerim var.