Sınav var! Bu arada, dolap sırlarını da bir köşeye yazmayı unutmadık...
Simay Bülbül /Modacı İlk deri tasarım butiğini Galata’da açan
Simay Bülbül, her ay yenilenen koleksiyonların
satışa sunulacağı bu butikte üç ayda bir moda
event’leri ve sergileri düzenleyecek.
Bülbül’ün gardırobuna daldık, vintage
parçalarla geçmişe uzandık!
• Tarzımı vintage-salaş olarak ifade edebilirim. Her zaman kendine
özgü ve bol aksesuarlı...
• Gardırobumun olmazsa olmaz parçaları, bol pantolonlarım ve salaş
hırkalarım.
• Asla suni deriden bir kıyafet giymem. En sevmediğim moda hareketi,
en moda ve trendi olan giyim tarzı!
• Asla giymeyeceğim türde kıyafetler de tasarladığım oldu. Özellikle
de Rus pazarına, asla giymem dediğim ceketler hazırlamıştım. Tasarım
yaparken tüm yaşanmışlıklardan, sokaklardan ve spiritüel hikayelerden
ilham alıyorum.
• Sadece alışveriş yapmak için yurt dışına çıkmam, daha çok gezmek
görmek ve ilham almak için çıkıyorum.
• Ayakkabı ve çantada tercih ettiğim markalar; Hotiç, İnci ve
Derishow! En son kendime Çiğdem Akın’dan siyah, çok farklı giyilebilen
bir hırka aldım.
• Çok fazla trendleri takip etmiyorum ve gardırobuma sokmuyorum.
Sadece her sezon bana uyan detayları yakalamaya çalışıyorum.
• Türkiye’ye gelmesini dört gözle beklediğim bir marka yok ama tasarımcı
var: Yohji Yamamoto.
• Alışveriş merkezlerini çok fazla sevmiyorum, bu yüzden pek gitmiyorum.
Genellikle Beyoğlu’ndan alışveriş yapıyorum.
• Bir moda tasarımcısı olarak modaya inanmıyorum. Bedenleri değil,
ruhları giydirmek isteyen bir tasarımcı olarak, herkesin kendi
ruhuna göre giyinmesi gerektiğini savunuyorum.
• Yeni sezon için henüz bir hazırlık yapmadım. Her yıl hiç vazgeçmeden
giydiğim kıyafetlerim gardırobumdan asla çıkmazlar! Genelde
beğendiğim şeyler tesadüfen karşıma çıkar ve ben ancak o zaman
alışveriş yaparım.
• Benim gardırobum, trend yoğunluğundan çok hikayelerle doludur.
Annemin elbiseleri, babaannenim çantaları, tasarımcı arkadaşlarımın
ürünleri, ikinci el bir mağazadan bulduğum renkli elbiselerim
ve bir sürü anının izlerini taşıyan kıyafetlerim var.