Yepyeni ParkBravo koleksiyonu ile yaza cesur bir giriş yapın...

ParkBravo'nun Özlem Kaya ile beraber çalışarak hazırladığı yeni koleksiyonla Akdenizli ve cesur ParkBravo kadını, İlkbahar/Yaz sezonunu karşılamaya hazırlanıyor.



Koleksiyonda ParkBravo kadını, klasik kesimlerin tasarımsal dokunuşlarla güçlendiği parçalarla gün boyunca şıklığından ödün vermemeyi başarıyor. Koleksiyondaki alternatif parçalarla ise şıklığını hafta sonuna taşımayı biliyor.



Siyah, ekru, mavi ve lacivert gibi klasik renkler mercan ve sarı gibi sıcak renklerle birleşerek ipek organza, krep ve şifon kumaşlarda can buluyor. Bu birleşimden doğan parçalarda şehirli ve şık ParkBravo kadınının stiline tanık oluyoruz.



Sıcaklığını ve tazeliğini Akdeniz'den alan yepyeni ParkBravo kadını cesur ve eklektik stilini, birbirinden farklı renklerle kumaşlarla kombinleyerek tamamlıyor.

Ceket, etek ya da elbise kombinleri ve geometik desenli jakar ve şifon kumaşlarla yeni ParkBravo kadının dünyasına girmeye hazır olun!

