Spark Samsonite’ın koleksiyonlarının özgün DNA’sına sadık kalarak bayram tatilcilerinin tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılıyor.





Geniş iç hacmine rağmen sıkı havayolu düzenlemeleri için tüm kabin ölçekli modelleri hala yeterince küçük olan Spark ile yolcular uçuşlarda herhangi bir sürprizle karşılaşmıyor. Spark geniş iç hacminin yanı sıra arka panelindeki entegre tekerlekleri sayesinde ince manevra kabiliyeti sunarak havaalanlarında zahmetsizce kayıyor.Bayram tatili için mükemmel bir çözüm sunan Spark™’ın geniş hacmi ile kıyafetleri kırışmayan yolcular her daim kendinden emin görünüyor. Spark™ 499 TL’den başlayan fiyatlarla Samsonite mağazalarında satışa sunuluyor.