Aksesuarlarda “Pastel Büyüsü”

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So CHIC…’in 2015 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yumuşacık tonlarıyla karşımıza çıkan “Milky’’ koleksiyonu deniz mavisi, toz pempe, leylak, sarı gibi renkleriyle aksesuar tutkunlarını etkisi altına alıyor.

Düşsel bir etkiye sahip olan So CHIC…’in “Milky’’ koleksiyonu, zarif tasarımları ve romantik renkleriyle kombinlere eşlik ediyor. Günlük ya da klasik kombinlerde rahatlıkla kullanılabilen Milky Koleksiyonu, özellikle ofis modasında ön plana çıkıyor. So CHIC… mağazalarında satışa sunulan Milky Koleksiyonunda kolye, küpe, bileklik ve yüzük tasarımları yer alıyor.



