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Alberta Ferretti ile periler diyarına yolculuk

Alberta Ferretti Sonbahar-Kış 2015/16 tasarımları, Milano Moda Haftası'nda...
Alberta Ferretti'nin fantastik tasarımları, defileyi izleyenleri adeta periler diyarına bir yolculuğa çıkardı.

  Fotogaleri: Alberta Ferretti/MFW
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