Modadaki ‘cinsiyetsiz’ akımın temsilcilerinden Zeynep Güntaş ve neredeyse robotik çağda yaşayan genç nesilden ilham alan tasarımları radarımızda. Sanal gerçeklik deneyimine hazır mısınız?

Zeynep Güntaş, İstanbul’da doğdu ve uzun yıllardır Milano’da yaşıyor. İstanbul Moda Haftası’nda tanıttığı son koleksiyonu Multi Pass koleksiyonuyla kendi deneyimlerinden yola çıkarak kültürel farklılıklara değiniyor. Ancak Guntas tasarımlarının alametifarikası genç neslin yaşam tarzı ve sanal gerçeklik arasındaki dirimsel bağı gözler önüne seriyor olması. “Unisex giyim yaptığım için, büyük oyun alanlarını seviyorum. Tek bir ürün yerine koleksiyonun genel ruhuna odaklanıyorum” diyor. Gerçekten de onun tasarımlarına tek tek değil, bir bütün haliyle baktığınızda genç neslin sanal dünyadan ve alt kültürlerden beslenen yaşam öyküsünü görmeniz mümkün. Avrupa’da epey dikkat çeken Zeynep Güntaş’ı ve küresel bir başarıya sahip markası Guntas’ı daha yakından tanıyın…



Guntas filtresi

Kültürel farklılıkları bütünleyebilen bir dünya kurdum kendime ve markamda bunu işlemeyi seviyorum. Genç jenerasyonun DNA’sı ve kültürel farklılıkların getirdiği yeniden kodlanmış alt kültür oluşumları, markamız için çok değerli. Teknolojideki yeni yaşam biçimlerinin farklılık gösteriyor olması da beni etkiliyor.



Marka kimliği

Guntas altı sezondur farklı kültürlerden beslenen marka kimliğini koruyor. Kültürel etkileşimlerden besleniyorum. Avrupa’daki alt kültürleri de markamızda görebilmek mümkün. Bir sonraki sezona daha iyisini hazırlamayı hedefleyen bir marka haline geldi benim için.



Sanal dünyada

Bana kalırsa dünya sanal, sanal gerçeklik ve gerçeklik arasında bir üçleme içinde. Bu üçlemede en fazla payı sanal gerçeklik alıyor günümüzde. Biz de sanal gerçeğin kimliklerini, kültürel öğelerle birleştirip koleksiyonlarımızı hazırlıyoruz. Dijital dünyanın hızını yakalamayı önemsiyorum aslında.



Son koleksiyon

Multi Pass ile genç nesil, kültür farklılıkları ve sanal gerçekliğin bütününde bir koleksiyon çizgisi oluşturdum. Bunu yaparken de teknoloji, en büyük yardımcım oldu. Multi Pass koleksiyonumuzda teknoloji ve kültürel altyapı çeşitliliğini bir arada sunan, robotik bir çağın insan formlarını ele almaya çalıştık.



Yaratıcılığın en büyük düşmanı

Vizyon, deneyim ve cesaretin iyi bir birleşimidir. İkisinin de doğru oranda kullanılması gerekiyor. Bir moda tasarımcısının kendini geliştirmesini kısıtlayan, özgün olmasını engelleyen en büyük yanılgı: Tasarım ve üretim arasındaki bağların eksik kalması bence.



Sırada neler var?

Şu sıralar Çin’de yeni açacağımız pop up mağaza zincirleri için hazırlık yapıyoruz. Bir yandan da yeni koleksiyon hazırlığındayım. Bir sonraki sezon defilemi Avrupa’nın moda başkentlerinden birinde gerçekleştirmeyi hedefliyorum. Koleksiyonumuzun yanı sıra; farklı iş birlikleri için de görüşmeler yapıyoruz.



Yeni bir Guntas koleksiyonu için sıradan bir gün:

• Uyanır uyanmaz espresso içiyorum.

• Sabah kahvaltıdan sonra haberleri okuyorum. Özellikle dünya medyasını araştırıyorum.

• Öğlen ofise gidiyorum.

• Akşam üstü atölyede vakit geçiriyorum.

• Gece ertesi günün yapılacaklar listesini hazırlıyorum.

• Uyumadan önce bir kadeh viski ve iyi bir film!







