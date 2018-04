Anka kuşunun ilhamı

Aykırı ama zarif, sakin ama coşkulu, abartısız ama gösterişli… Onun tasarımlarının birçoğumuz üzerinde bıraktığı etki bu. Zeynep Tosun son yılların en başarılı tasarımcılarından biri. moda dünyasına bıraktığı izler gelecek yıllarda da onun tasarımlarını konuşacağımızı gösteriyor.

2013 yaz koleksiyonunu hazırlarken en çok etkilendiğiniz şeyler neler oldu?

İran efsanesine göre dünyanın yıkılışına üç kez tanıklık etmiş, bu zaman boyunca öğrendikleri ile engin bir tecrübe ve olgunluğa erişmiş Anka kuşundan ilham aldım. Anka kuşunun feminen ve cesur görünümünü, sport couture parçalar ile koleksiyonumda yeniden canlandırdım.



Koleksiyonun ana hatlarını neler oluşturuyor?

Kadınsı görünümün ortaya çıktığı koleksiyonda; yakalarında metal diken detayları ile birleştirilerek tasarlanan hakim yaka gömlekler, elbiseler ve Anka kuşunu temsilen pelerinler yer alıyor. Kimonoyu anımsatan volümlü omuzlar, deri sütyenler ve kapitone ceketler koleksiyonun en önemli parçaları.



Tasarımlarınızı en çok etkileyen dönem hangisi?

1970, 1980 ve günümüz.



Bu sene içinde yer alacağınız projeler neler olacak?

Proje değil ancak bu yıl da her sezon olduğu gibi London Fashion Week’e katılacağım, ardından Mercedes-Benz Fashion Week’e katılmayı planlıyorum.



En sevdiğiniz tasarımcılar ve markalar hangileri?

Riccardo Tisci, Phoebe Philo, Francesco Scognamiglio.Markaları sezonda gösterdikleri koleksiyonlara göre beğeniyorum. Bu yaz Givenchy, Acne, Emilio Pucci favorilerimden.



Bu yaz etkili olan trendlerden stilinize uyarlayacağınız neler var?

Gaz maskesi takacağım.



Kadınlara verebileceğiniz en büyük stil tüyosu ne?

Yüksek bel bir bikini ve istediğiniz gibi kullanabileceğiniz beyaz bir ile atlet mutlaka edinin.



Bir kadının gardırobunda mutlaka olması gereken parçalar sizce hangileri?

Beyaz gömlek, siyah elbise, krem rengi güzel bir takım elbise, tasarım bir ayakkabı, vintage bir çanta.



Bir kıyafeti beğenmek, satın almak için yeterli bir neden mi?

Güzel taşıyabileceğinize inanıyorsanız neden almayasınız!



Çizgili pantolon ve bluzlar sezonda altın çağını yaşıyor. Peki çizgi desenli ürünleri nasıl bir kombinle giymeli?

Siyah-beyaz çizgili pantolonları dar klasik bir mor ceket ile kombin edip kısa botlarla giyerseniz çok rock bir görünüm elde edersiniz. Marc Jacobs’ın bu yaz yaptığı gibi altına sivri burun düz ayakkabı giyerseniz girly ama cool olur. Bluzlarda ise trikodan yanayım; çizgili bluzun altına kot şortunuzu giyip, altına da bir espadril geçirdiğinizde, deniz kenarı ve festival kombinini oluşturmuş olursunuz.



Vazgeçilmezleri

• Her gün mutlaka sevdiğim insanları öperim.

• Cilt bakımım için Kiehl’s ürünlerini kullanırım.

• Makyaj çantamdan asla Nars rujumu çıkarmam.

• En sevdiğim mekan mahalle barı kıvamında olduğu için Lucca.

• Favori seyahat adreslerim gerçekten uzak yerler...

• Her hafta sonu sergi gezmeye ya da doğayla iç içe olmaya özen gösteririm.