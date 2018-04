Anne adayları için bir öneri

Hamilelikte tarzınızdan vazgeçmeyin!

Even Fashion, anne adaylarını kış koleksiyonuyla tanıştırmak için www.evenfashiononline.com’u ziyarete davet ediyor. Sosyal medyayı takip etmeyi seven anne adayları Even Fashion’ı sosyal medyadan da takip edebilir. Üstelik markanın bir de sürprizi var. Baby shower ya da yılbaşı akşamı gibi özel bir günde giymek isteyeceğiniz bir elbise, www.evenfashiononline.com'un abiye bölümünden size hediye! Yapmanız gereken Facebook'ta Even Fashion Maternity / Hamile Giyim sayfasının ya da Instagram'da evenfashion_hamilegiyim’in 3500’üncü takipçisi olmak!