Anneler Günü'ne özel indirim

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Love’n Fashion, İlkbahar/Yaz kadın koleksiyonu'nda Anneler Günü’ne özel %20 indirim sunuyor.

Casual, klasik ve minimalist çizgilere yer veren Love’n Fashion'ın yeni koleksiyonu Anneler Günü'ne özel indirimde. Carnevale grubunun markalarından Love’n Fashion, bugünün ve yarının anneleri için modern ve şık tarzda hazırladığı koleksiyonuyla hediye arayışında olanlar için iyi bir seçenek! Canrevale mağazaları, İstinye Park, Capacity, A-Plus, Mall Of İstanbul, Palladium, Ankara Cepa ve İzmir Alsancak'ta.



