Anneler için ışıl ışıl bir hediye

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Tasarımlarıyla mücevheri modaya dönüştüren Assos," hayatımız boyunca yolumuza ışık tutan anneler" için ışıl ışıl bir hediye seçeneği sunuyor

Assos, hayatımızın güneşi olan annelerimiz için güneş figürü kullanılarak tasarlanan koleksiyonu görücüye çıkarıyor. Güneş montürü üzerine elmas taşlar işlenerek hazırlanan koleksiyon ile anneler ışık saçmaya devam ediyor. Assos, Anneler Günü’nü kalıcı ve değerli bir hediye ile kutlamak isteyenler için günün her saati üzerlerinde taşıyabilecekleri bu zarif koleksiyon ile sizleri bekliyor.