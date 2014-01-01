Annenize unutamayacağı bir hediye verin

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Annenizin en önemli gününü unutulmaz kılın...

Orijinal mücevher markası Pandora’nın, Anneler Günü’ne özel hazırladığı koleksiyonda sevgiyi, sıcaklığı yansıtan zarif ve şık charmlar ön plana çıkıyor…

Dünyaca ünlü orijinal mücevher markası Pandora, Anneler Günü’nde çok özel bir koleksiyon sunuyor. İçtenliği, anne-çocuk arasındaki bağı, sevgiyi sembolize eden charm’lar Pandora’nın en özel hediye seçenekleri arasında yer alıyor.



2014 ilkbahar-yaz trendlerinden esinlenen Pandora Anneler Günü Koleksiyonu’nda pastel tonlar ön plana çıkıyor. Kalp motiflerinden botanik modellere kadar farklı charm’lar Anneler Günü’ne özel bir hatırayı simgeliyor; küçük saf gümüş kalplere girift işlenmiş ve 14 ayar altın kalplerle süslü zarif charm’lar annelik yanınızı şımartıyor. Koleksiyonda yer alan pembe mine kalplerle süslü, kübik zirkon taşı döşenmiş feminen, yuvarlak charm’lar ise aile bağlarını temsil ediyor.



Pandora ile içinizdeki anneye dokunun ya da annenize bir sürpriz yapın. Kişisel kombinasyonunuzu yaratacağınız Pandora’nın değerli charm’larının Anneler Günü’nü unutulmaz kılmak için size yardım etmesine izin verin.