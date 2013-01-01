Gençlik aşısı
Heyecan ve adrenalin severlerin, yani ruhu hep genç olanların tercihi.
Zümrüt ormanları
Yeşilin en kıymetli tonuyla ormanın taze kokusunu içinize çekin!
Fındık kabuğu
NO21
Bitter çikolata
Sezonun ağır ama en şeker tonu. Stilinize zengin ve tatlı bir dokunuşun anahtarı.
İsabel Marant
Mistik gri
Evet 50 tonu birden ama özellikle açık gri!
Versace
Şeftali pembesi
Sonbahara sıcaklık katmak istiyorsanız, yumuşak bir dokunuş için şeftali tonları ideal.
Tom Ford
Sakin lila
Güçlü morun iddiasını yumuşatmak isteyen tüm feminen ruhların hizmetinde.
Carolina Herrera
Enerji deposu
Sağlık için C vitamini takviyesi, stil içinse enerji deposu olarak tanımlayacağımız portakal tonu bu sezon çok iddialı.
Stephane Rolland
Kırmızı biber
Kadın olmayı, iddiayı ve çekici olmayı sevenler bu sezon kırmızıbiberin acısına katlanmanız gerekiyor.
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