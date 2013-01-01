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Ara tonların zaferi

Ara tonların zaferi

Sonbahar/kış sezonunun renk skalasında ara tonların hakimiyeti öne çıkıyor. Siz de renk oyunlarından ilham alın ve tercihinizi dolabınızın genelinden farklı yönde yapın; değişimin şimdi tam zamanı!

Gençlik aşısı
Heyecan ve adrenalin severlerin, yani ruhu hep genç olanların tercihi.

Zümrüt ormanları
Yeşilin en kıymetli tonuyla ormanın taze kokusunu içinize çekin!

Fındık kabuğu


NO21

Bitter çikolata
Sezonun ağır ama en şeker tonu. Stilinize zengin ve tatlı bir dokunuşun anahtarı.


İsabel Marant

Mistik gri
Evet 50 tonu birden ama özellikle açık gri!


Versace

Şeftali pembesi
Sonbahara sıcaklık katmak istiyorsanız, yumuşak bir dokunuş için şeftali tonları ideal.


Tom Ford

Sakin lila
Güçlü morun iddiasını yumuşatmak isteyen tüm feminen ruhların hizmetinde.


Carolina Herrera

Enerji deposu
Sağlık için C vitamini takviyesi, stil içinse enerji deposu olarak tanımlayacağımız portakal tonu bu sezon çok iddialı.


Stephane Rolland

Kırmızı biber
Kadın olmayı, iddiayı ve çekici olmayı sevenler bu sezon kırmızıbiberin acısına katlanmanız gerekiyor.

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