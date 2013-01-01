Sonbahar/kış sezonunun renk skalasında ara tonların hakimiyeti öne çıkıyor. Siz de renk oyunlarından ilham alın ve tercihinizi dolabınızın genelinden farklı yönde yapın; değişimin şimdi tam zamanı!

Gençlik aşısı

Heyecan ve adrenalin severlerin, yani ruhu hep genç olanların tercihi.



Zümrüt ormanları

Yeşilin en kıymetli tonuyla ormanın taze kokusunu içinize çekin!



Fındık kabuğu





NO21



Bitter çikolata

Sezonun ağır ama en şeker tonu. Stilinize zengin ve tatlı bir dokunuşun anahtarı.





İsabel Marant



Mistik gri

Evet 50 tonu birden ama özellikle açık gri!





Versace



Şeftali pembesi

Sonbahara sıcaklık katmak istiyorsanız, yumuşak bir dokunuş için şeftali tonları ideal.





Tom Ford



Sakin lila

Güçlü morun iddiasını yumuşatmak isteyen tüm feminen ruhların hizmetinde.





Carolina Herrera



Enerji deposu

Sağlık için C vitamini takviyesi, stil içinse enerji deposu olarak tanımlayacağımız portakal tonu bu sezon çok iddialı.





Stephane Rolland



Kırmızı biber

Kadın olmayı, iddiayı ve çekici olmayı sevenler bu sezon kırmızıbiberin acısına katlanmanız gerekiyor.



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