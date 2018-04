Beren Saat, Songül Öden, Tuba Büyüküstün, Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimlerin dizilerde giydiği kıyafetler Arap turistlerin çok ilgisini çekiyor. Arap ülkelerinde büyük ilgiyle izlenen Türk dizileri yeni bir turizm şeklini de doğurmuş oldu. Arap turistler artık sadece ülkeyi gezmek için değil, hayranı oldukları oyuncuların stilini yakalamak için de Türkiye'ye geliyor.





Türk moda tasarımcısı ve desinatör Şeyma Bozbola, "Yurt dışında yayınlanan dizilerden dolayı daha önce görmeye alışmadığımız bir Arap furyası oldu. Türk müşterilerimizden fazla Ortadoğu’dan gelen müşterilerimiz Beren Saat, Songül Öden, Tuba Büyüküstün, Farah Zeynep Abdullah ve daha birçok Türk oyuncusunun üstünde gördükleri kıyafetler için ülkemize geliyorlar. Türk oyuncularını bizden daha yakın takip ediyorlar" dedi.Türk dizilerinin yurt dışında furya halinde yayılması ülkemizde birçok sektörü de hareketli hale getirdi. Tekstilin kalbi olan Osmanbey, Ortadoğu’nun birçok ülkesinden gelen tekstilcilerin akınına uğradı. Şeyma Bozbola, Türk müşterileri kadar, Ortadoğu’dan da çok önemli kişilerin kıyafet tasarlatmak için Türkiye’ye geldiklerini belirterek, ‘’Bu yola çıktığım ilk andan itibaren yabancı uyruklu müşterilerimin daha ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Ortadoğu ülkeleri modanın ihtişamlı çizgisine çok hakim. Her an her şeyden haberdar olan kitle aradığını, Türkiye’de bulabileceğine inanarak yola çıkıyor ve bu arzusunu tamamlamadan dönmüyor.Türk dizilerini sadece kostümleri için izlediklerini söyleyen müşterilerim bile var. Hatta belli dizi karakterlerinin kostümlerinin aynısını diktirmek isteyeni bizzat gördüm. Türk dizileri modada var olan duruşumuzu onlara göstermenin en iyi yollarından biri olmuş bana göre. Hatta kostümlerle dizilerin orada anıldığını hemen hemen her müşterimden duyuyorum." dedi.