Arzu Kaprol'den ‘Army of Love’

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Arzu Kaprol Sonbahar Kış 2014-15 Koleksiyonu ‘’Army of Love’’; özgün tasarımlarıyla sevgiye adanmış bir ordu kuruyor.

Arzu Kaprol Sonbahar Kıs¸ 2014-¬-15 koleksiyonu ‘Army of Love’ sevmek ic¸in yas¸ayan ve yas¸amak ic¸in sevenlere adanmıs¸ bir koleksiyon. Tu¨m vu¨cuda hayat veren bir kalp atıs¸ının gu¨cu¨nu¨n canlandırıldıgˆı tasarımlar, yeni bir nefesin tazelik ve derinligˆini tas¸ıyor.

Sevgiye adanmıs¸, silahsız yumus¸ak bir gu¨cu¨ arkasına alan koleksiyonda narin, yuvarlak hatlı, volu¨mlu¨ ve feminen bir siluet yaratılıyor. Elektrik mavisi, kadifemsi mor, fu¨me gri, buz beyazı, alev turuncusu, bej ve yes¸ilin tonları tasarımlara hayat veriyor.

O¨zgu¨n deri kullanımları, elastik piton, yıkanmıs¸ ve baskılı ipek, tay tu¨yu¨, c¸ift taraflı kullanılabilen, jakarlı dokuma kumas¸lar ve gu¨c¸lu¨ trikolar koleksiyonun ana kumas¸larını olus¸turuyor.