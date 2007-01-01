Bu ay Ufak Tefek Cinayetler ile yeniden ekranlara gelen Bade İşçil’il tarzını mercek altına aldık.

Dizide kullanılan kıyafetler ilk bölümden itibaren herkesin dilinde hatta görsel bir şovu andıran kıyafetler ile takılar için ciddi bir bütçe ayrılmış. Yaka detaylı ya da payetli kokteyl elbiseleri bu kış davetlerin favorileri arasında. Risksiz, şık ve mesafeli… Koyu renkler her zaman favorimiz. Kırmızı, siyah, beyaz ve bejle iyi geçindikleri kesin ama bize sorarsanız kesinlikle siyahla bir arada kullanmalısınız. Etkisini artırmanın anahtarı bu.





Mudo 89.95 TL





Max Mara 2135 TL





Stradivarius 229.95 TL





Nine West 299 TL





Zara 179.95 TL