Ayakkabı aşkı

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Ayakkabı denince kalbi çarpanlara...

Ayakkabı denince akan sular duruyor diyenlerdenseniz, yeni İngiliz ayakkabı markasıyla tanışmalısınız. Malone Souliers’ın şahane ayakkabıları Londra’nın ünlü sokağı Albemarle Street’te yerini aldı. Vitrini bile ayakkabı çılgınlarını heyecanlandırmaya yetiyor. Markanın birçok seçkin parçasının arasında en ilgi çekenleri zarif donanımlı, ultra feminen ve lüks topuklular. Markanın kreatif direktörü Mary Alice Malone, aynı zamanda markanın arkasındaki yaratıcı yüz. Yalnız şu anda ulaşabileceğiniz tek nokta, Londra. Yolunuz yakında düşecekse, Albemarle Street’e bir uğramalısınız.