Ayakkabı günü!

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21 Haziran’da sadece 1 gün sürecek ayakkabı indirimi Cacharel mağazalarında!

Cacharel ayakkabı koleksiyonunda, sadece bir gün sürecek olan % 60 ayakkabı indirimini kaçırmayın! ISF kapsamında başlayan süreci tüm mağazalarında uygulayacak olan Cacharel’in ayakkabıları hem iş yaşamına uygun klasik, hem özel günlerde fark edilecek kadar şık hem de hafta sonu keyfine uygun rahat modelleri ile 21 Haziran’da çok daha ayrıcalıklı. Kauçuk İtalyan tabanlar kullanılan hakiki kösele ve deri klasik ayakkabılarla farkını ortaya koyan Cacharel'in indirimi sadece 1 güne özel!