Mecrea'dan yeni koleksiyon...





Mecrea.com ayakkabı tutkunları için özel olarak tasarladığı 1000 modellik yepyeni koleksiyonuyla her zevke hitap eden tek online ayakkabı ve aksesuar markası olmayı hedefliyor.Ünlü tasarımcılar ve Mecrea tasarım ekibinin işbirliğiyle hazırlanan, pastel tonların hakim olduğu rengarenk bahar koleksiyonundaki ayakkabı ve aksesuarlar; yine Mecrea atölyelerinde üretilerek satışa sunuluyor. Yaptığı üretim yatırımı ve altyapısı ile, JIT (Anında Üretim) ‘i E-Ticaret ‘e getiren Mecrea; hızla büyümesi ile devam ediyor.1000‘in üzerindeki model sayısı ile her zevke hitap etmeyi amaçlıyan Mecrea, online olmanın avantajını anında üretim ile birleştirerek %70 az stok ile 1000 modele ulaşmış durumda. Üstelik İstanbul içi gönderimlerde, 3 saat içerisinde kapınızda adı verilen Express Kurye hizmetiyle perakende piyasasından pazar payı çalmayı hedefliyor.Lüksü herkese ulaşılabilir kılma iddiasıyla yola çıkan Mecrea, özel olarak tasarladığı koleksiyonlarda tüm fiyatları 49 – 99 TL arasında tutarak uygun fiyatlı tasarım üretme anlayışındaki iddiasını da sürdürüyor.Daha önce Hakan Özkök‘ün melek yatırımcı olarak dahil olduğu ve son dönemde Startup Turkey‘de ilk 50 girişim arasına seçilen ve yurt dışından yatırımcıların da ilgisini çeken Mecrea; hacim büyütmek ve stoksuz mağaza açılımları için ilk round yatırım turuna Nisan ayında çıkmayı hedefliyor.