Ayaklara özgürlük

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Katlanabilir babetlerle ayaklara özgürlük!

Topuklu ayakkabıları seviyoruz! Ama uzun süre giymek tam bir kabus! Uzun süren mesainin sonunda ya da parti çıkışında tek düşünceniz "Şu ayakkabılardan kurtulsam" olabiliyor bazen! Türkiye’nin kişisel bakım marketi Gratis, Amerika’dan özel olarak ithal ettiği Sidekicks katlanabilir çantalı babetler ile molaya ihtiyaç duyan ayakların imdadına koşuyor! Sidekicks katlanabilir çantalı babetler, rahatlığından ve şıklığından ödün vermeyen tüm kadınlar için Gratis’lerde satışa sunuldu. Üstelik 4 farklı rengi ve 24,90 TL’lik satış fiyatıyla. Kaçırmayın!





