menu

close

menu

close

menu

close

Ayaklarda ahtapot istilası

Kocaman mavi gözleri, gülen yüzü ve renkli kollarıyla Twigy ahtapot terlikler, bu kış herkesin ayağını saracak.
Klasik terlikler rafa kalkıyor. Twigy; bu kış ayaklarımızı ahtapotun kolları arasına alarak ısıtıyor... 

Pofuduk ahtapot terlikler, rengarenk kafaları, yeşil, mor, pembe ve sarı kolları ile Twigy’lerde sizi bekliyor…

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler