Özgür ve konforlu ayaklar için...





Crocs Sonbahar – Kış koleksiyonunda yer verdiği süet ayakkabılarla, stil sahibi bir görünüm sunarken su geçirmez bot ve ev terlikleriyle de konforu ayaklarınıza getiriyor. Croslite™ adı verilen yenilikçi ve özel bir malzeme ile üretilen Crocs’un tüm ürünleri, yumuşak, antibakteriyel ve koku yapmayan özellikleri ile ön plana çıkıyor.Ayağa tam uyum ve her yöne esneme sağlayan Crocs Stretch Sole Wedge Bootie Women’s, şıklığının yanında rahatlığından da ödün vermek istemeyen kadınların; kaliteli süet malzemesi, ekstra konfor için mikrofiber kaplı Croslite™ iç tabanı ve şık tasarımı ile Crocs Walu Suede Driver, stil sahibi ve rahatına düşkün erkeklerin tercihi olacak.Crocs CC Spiderman Lined Clog’un Örümcek Adam karakterli tasarımı, karanlıkta parlayan üst kısmı ve kürklü iç astarı ile çocukların gönlünü feth ederken;su geçirmez yapısı, nefes alabilen malzemesi ve ayakları sıcak tutan iç astarı ile çocuklarınızın ayaklarını soğuktan koruyacak.