B Point’ten zümrüt çiçekler!

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Mücevher ve aksesuarlarını B Point markası ile sunan Bilgün Dereli, doğadan ilham alarak hazırladığı koleksiyonlarına yenisi ekliyor

Ünlü tasarımcıların ve hazır giyim markalarının İlkbahar/Yaz sezonu için hazırladıkları koleksiyonlarda hakim olan floral desenler, B Point’in yeni koleksiyonunda zümrütün baş döndürücü rengi ve pırlantanın asaleti ile buluşuyor.



Tamamen el işçiliği ile üretilen ve benzersiz tasarımları ile dikkat çeken B Point koleksiyonunda, özellikle 18 ayar sarı ve beyaz altının birarada kullanıldığı küpe ve yüzükler, aksesuar modasını yakından takip eden mücevher tutkunlarının gözdesi olacak.



Pek çok kültürde zenginliğin simgesi olarak kabul edilen zümrütün aynı zamanda sevgiyi ve yaşama sevincini de arttırdığına inanılmaktadır. Baharın habercisi çiçeklerden ve yarattığı duygulardan ilham alınarak zümrütle buluşturulan tasarımlar kıyafetlerinize tatlı bir ışıltı katmak için sizi B Point Zorlu Center Mağazasında bekliyor.