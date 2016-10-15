Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un sekizinci sezonu, 11-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek. Türk moda sektörünün duayen isimlerinden başarılı tasarımcı Bahar Korçan’ın “Toz” koleksiyonunu da Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul davetlileri ile buluşacak.

Sadeliğin başrolde olduğu tasarımlarıyla zamansız parçalara imza atan Bahar Korçan, Türkiye’de moda kültürünün oluşmasına öncülük ederek kanaat önderliğini sürdüren bir isim. Bahar Korçan’ın ilham verici hikayesini kutlayan “Mercedes-Benz celebrates Bahar Korçan” sunumu, 11 Ekim Salı günü saat 20:30’da Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek ve sunumun ardından koleksiyon, sergi konseptinde hafta boyunca davetlilerin ziyaretine açık olacak.

Bahar Korçan, bu işbirliğine dair düşüncelerini “Moda, çok güzel bir ifade şekli... Hele moda tasarımı ve İstanbul bir araya gelince bu ifade şekli çok daha geniş bir yelpaze... Bu coğrafyadan dünyaya bakmak ve dünyaya yaptığımız işleri tanıtmak çok önemli. İstanbul Moda Haftası daha genç iken ve bu işe başlarken en büyük hayalimdi. Şimdi bu hayali Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul çatısı altında devam ettirmek ve Mercedes-Benz Türk’ün desteği ile bu organizasyonun bir parçası olmak bana gerçekten gurur veriyor.” sözleriyle özetliyor.