Balolarda Akdeniz şıklığı

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ParkBravo'nun Akdeniz esintili 2014 İlkbahar/Yaz koleksiyonu mezuniyet baloları ve düğünler için birbirinden şık alternatifler sunuyor.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla mezuniyet balosu ve düğün sezonu da açılmış oldu. Sezonun trendlerini yakalarken bir yandan da stilinizi yansıtan seçimi yapmaksa mükemmel kombini yaratmanın olmazsa olmazları arasında. ParkBravo'nun Özlem Kaya ile beraber çalışarak hazırladığı yeni koleksiyonu tam da bu noktada imdadınıza yetişiyor.



Uzun balık elbiseler, pırıltı ve saçak detaylarıyla zenginleştirilmiş farklı alternatifler ParkBravo'nun 2014 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda sizleri bekliyor.

Yeni ParkBravo koleksiyonu pudra, beyaz ve siyah gibi klasik renklerin yanı sıra nar çiçeği ve saks mavisi gibi daha iddialı renklerle de farklı alternatifler sunuyor. Yepyeni ParkBravo kadını, koton ve şifon gibi uçuşan kumaşlarla yazın sıcaklığını kucaklıyor. Cesur ve eklektik stilini, birbirinden farklı renklerle kumaşlarla kombinleyerek daha sofistike ve şehirli bir tarza bürünüyor.



ParkBravo kadını bu yaz gün boyunca şıklığından ödün vermemeyi başarıyor. Koleksiyondaki birbirini tamamlayan alternatif parçalarla ise şıklığını hafta sonuna taşıyabiliyor. Akdeniz'in sıcaklığını yepyeni ParkBravo koleksiyonu ile karşılayın!