Batik plaj koleksiyonu

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Güneşe teslim olmaya hazırlandığımız ve tatil hayallerini gerçeğe dönüştüreceğimiz şu günlerde Batik, 2015 Yaz Plaj Koleksiyonu ile plajlar için hazır!