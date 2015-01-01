Batik, yazın gelişini 2015 Yaz Plaj Koleksiyonu ile kutluyor. Batik, renklerin gücünden ilham alarak tasarladığı cesur koleksiyonu ile kuralsız bir yaza davetiye çıkartıyor. Dinamizmini deniz ve güneşten alan saks, mint, yeşil ve mercan gibi renklerin göze çarptığı koleksiyondan ister takım alabilir, isterseniz mix match yaparak farklı kombinler oluşturabilirsiniz.
Botanik bahçelerden ilham alarak, çiçek ve çizgilerin bir arada kullanıldığı desenler ve püskül detaylar, hasır şapka ve çantalarla bohem bir tarz yaratırken, şeffaf çantalarla kombinleyebileceğiniz renkli bikiniler içinizdeki enerjiyi stilinize yansıtıyor.
ŞAPKA: 29.99 TL
ÇANTA: 79.99 TL
ÜST: 49.99 TL
ALT: 39.99 TL