Batik'te %70 indirim başladı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Batik’te büyük yaz indirimi başladı! Batik mağazalarında yapacağınız alışverişlerde %70 indirim fırsatı sizi bekliyor.

Kadın hazır giyimin öncü markası Batik, yaz alışverişinizde size büyük indirim fırsatı sunuyor. Tatil öncesi alışverişten düğün ve davet hazırlıklarına, ofis şıklığından sportif modellere, zengin koleksiyonu ile yanıt veren Batik, %70 indirim fırsatı ile yaz alışverişlerinize cazip seçenekler sunuyor.



Yaz sezonunun en hit parçaları arasında baskılı elbiseler, taş ve aksesuarların kullanıldığı gömlek ve tişörtler, gece elbiseleri, mini şortlar ve renkli pantolonlar Batik’in yaz koleksiyonunun en gözde parçaları arasında yer alıyor. Jean gruplarıyla zamansız bir şıklık sunan Batik koleksiyonlarının gözde renkleri ise siyah, beyaz, bej ve gri melanj… Siyah ve beyazın ana renk olarak kullanıldığı tasarımlar, çiçeklerin canlı renkleriyle trendi bir siluete imza atıyor. Çiçekli gömlekler, bluzlar, günün her saati stilize bir şıklık sunan ceket ve elbiseler, çiçek bahçelerinden ilham alıyor.



Yeni açılan mağazaları ile başarı grafiğini her geçen gün yükselten Batik, İstinyePark, Akasya AVM , Aqua Florya AVM, Citys AVM başta olmak üzere Türkiye genelindeki 119 mağazasında tüketicileriyle buluşuyor. Mağazaların yanı sıra kampanya ve duyurularını facebook/batikmoda – twitter/batikmoda adreslerinden de takip edebilirsiniz