Bayıldık!

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Seviyoruz! Bu markayı ayrı bir yere koyuyoruz!

Ayakkabı denince akan sular duruyorsa sizin için de, Sophia Webster’ın yeni sezonda da yine farkını ortaya koyan, enerjisi yüksek ayakkabılarına bayılacaksınız.