Begüm Salihoğlu/2015 ilkbahar-yaz

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Türk modasının genç nesil dünya temsilcilerinden Begüm Salihoğlu 2015 ilkbahar-yaz sezonunda Capri Adası’nın uçuş rüzgarı, buram buram bahçe kokuları ve renkli doğasına yolculuk var.

Begüm Salihoğlu, 2015 ilkbahar-yaz sezonunu görücüye çıkarmaya hazır. İlk olarak 365ist.com websitesinde online olarak geçtiğimiz gün satışa sunulan hazır giyim koleksiyonu; Türkiye’de kendini farklı hissetmek isteyen, sofistike şehirli kadınları hedefliyor.

Bugüne kadar Adriana Lima da dahil birçok top model ve jetset isimlerini giydiren; iş hayatına Allessadro Dell’Aqua ve Jill Stuart’ta başlayıp Hüseyin Çağlayan da devam eden, ardından Türkiye’ye dönüp, ülkemizde başarılı işlere imza atan Begüm Salihoğlu, ilkbaharın ilk günlerinde herkesi İtalya’nın en sevilen adası Capri’ye davet ediyor. Tek ve çift parçalı kombinlerin rahat ve çok amaçlı kullanımıyla dikkat çeken Begüm Salihoğlu “Koleksiyonun adını da “Capri”, kendisi de plajdan çok hızlı bir şekilde şıklaşabilecek, her ortamda sizi iyi ve özel hissettirecek parçalar var.” diyor.

Denizden esintisini alan turkuvaz, limoncello tadında limon sarısı, ufuk açıcı beyaz ve krem tonlarıyla, doğanın en tatlı somon pembesinin mercanlar üzerindeki tonlarını koleksiyon tuvaline taşıyan Begüm Salihoğlu, bu sezonda ferahlığı ev daimi tazeliği vadediyor.