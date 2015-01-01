2015 ilkbahar-yaz sezonunda Capri Adası’nın renkli dünyasını yeni koleksiyonuyla buluşturan Begüm Salihoğlu, mezuniyet heyecanı yaşayanlar için romantik seçenekler sunuyor.

Ana hatlarında İtalya’nın en sevilen adası Capri’den esintiler taşıyan koleksiyon özellikle genç kızların yaklaşan mezuniyet günlerinde kurtarıcısı olmaya aday.Tek ve çift parçalı kombinlerin rahat ve çok amaçlı kullanımına dikkat çeken Begüm Salihoğlu “Koleksiyonda her ortamda sizi özel ve farklı kılacak parçalar var.” diyor.İşte koleksiyondan gözümüze çarpanlar...