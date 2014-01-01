Begüm Salihoğlu’ndan yeni koleksiyon

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Begüm Salihoğlu, Nişantaşı’ndaki atölyesinde Sevgililer Günü öncesinde İlkbahar-Yaz koleksiyonunu beğeniye sunuyor.

Begüm Salihoğlu 2014 ilkbahar-Yaz Hazır Giyim Koleksiyonu; yoğun ve trafikli yaz akşamlarında şehir kadının kurtacısı, vazgeçilmezi olarak tasarlandı. Bugüne kadar hep feminen ve daha kıvrımsal çalışmaların zıttına, yeni sezonda Begüm Salihoğlu çok sert çizgileriyle dikkat çekiyor. Feminen dokunuşların detaylarda gizlendiği Begüm Salihoğlu 2014 İlkbahar-Yaz koleksiyonuna davetlere daima çok şık ve çabuk hazırlanabilen erkekler ve erkeklerin vazgeçmezi smokin ilham veriyor. Koleksiyonda yazın görmeye alışık olduğumuz uçuşan ve rahat kumaşlar alışıla gelmişin aksine katı duruşlarda ve keskin renklere hakim.

