Benan Bal'dan Amerikan Basketbol kültüründen ilham alan ve sokak basketbolunun özgür ve dinamik ruhuyla şekillenen koleksiyon...





Erkekler için hazırladığı dinamik ve yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken tasarımcı Benan Bal, ilk defilesini Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gerçekleştirdi. Amerikan Basketbol kültüründen ilham alan ve sokak basketbolunun özgür ve dinamik ruhuyla şekillenen koleksiyonun sunulduğu defilenin koreografisini Uğurkan Erez, stylingini ise Alexander Koko yaparken, müzikler DJ Gazali tarafından defile için özel olarak hazırlandı.Günlük erkek giyimini tasarımlarıyla yeniden yorumlayan ve bugüne kadar gerçekleştirdiği koleksiyon sunumlarıyla büyük beğeni toplayan tasarımcı, ilk defilesini Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında gerçekleştirdi. Kariyeri boyunca katıldığı tasarım yarışmalarında önemli dereceler elde eden ve ünlü isimlere stil danışmanlığı yapan Benan Bal, şovunu, evcil hayvan giysi markası CouCou ile birlikte gerçekleştirdi. Yeni sezon koleksiyonunu yaratırken Amerikan basketbolunun hareketli ve heyecan verici duygusundan esinlendiğini söyleyen Benan Bal, erkeklerin spor detaylarla da şık olabileceğini kanıtlamak istediğini belirtti. Koleksiyonlarında klasik erkek giyimini yeniden yorumlayan Bal, genç ve dinamik olmayı sevdiğini ifade etti. Benan Bal, defilede yer alan file atletler ve renkli şortlarla cool ve alternatif hissedebiliyorken, tailor fit gömlekler ve klasik yağmurluklarla şık olmayı seven erkekleri hedeflediğini sözlerine ekledi.Defilede modellerle birlikte yürüyen köpekler ise Benan Bal’ın tasarımlarıyla takım giydikleri yağmurluk ve mont modelleriyle ilgi çekti. Bal, evcil hayvan giysi tasarımcısı kardeşi Palmet Bal’ın yaratıcısı olduğu CouCou’nun, köpek giysilerini kendi koleksiyonuna adapte ederek, erkeklerin günlük hayatlarında yanlarında evcil hayvanlarıyla birlikte de ne kadar şık, spor ve tarz olabileceklerini kanıtladıklarını söyledi.Defilenin koreografisini Uğurkan Erez, konsept ve stil danışmanlığını Alexander Koko yaparken, ünlü DJ Gazali ise defile için özel bir müzik seti hazırladı. Defileye profesyonel bir ekiple destek veren TONI&GUY HairMeetWardrobe, baştan aşağı uyum felsefesi ile erkekler için özel olarak tasarladığı MEN serisinin saçlarda yarattığı dinamik, özgür ve havalı görünüm ile defile stilinin tamamlayıcısı oldu.Benan Bal, defilede gerçekleşen şovu, koleksiyonun konsepti ve tasarımlarındaki detaylarla Türk erkek moda dünyasında fark yaratacağının sinyallerini şimdiden veriyor.