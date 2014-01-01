Berrak Tüzünataç hangi markanın yüzü oldu?

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ParkBravo yeni dönem marka iletişiminde marka yüzü olarak, güzel oyuncu Berrak Tüzünataç’ı seçti.

Özlem Kaya’nın Kreatif Direktörlüğünde hazırlanan koleksiyonun tanıtımı için çekimler vahşi bir kış bahçesini çağrıştıran İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi’nde yapıldı.

Tulum, palto, manto ve ceket alternatiflerinin çeşitliliğiyle dikkat çeken koleksiyonda siyah, bordo, camel, haki ve grinin yanı sıra mor, saks mavisi ve gülkurusu gibi sıcak ve cesur renkler de yer alıyor. Aynı zamanda bu kışın olmazsa olmazı deriler ve tüyler de koleksiyonun göze çarpan detayları arasında. ParkBravo 2014-2015 Sonbahar/Kış koleksiyonu, daire formlar, kaplamalı kumaşlar, deri garniler, transparan detaylar ve pililerle zenginleştirilmiş her vücut tipine ve tarzına uygun tasarımlarıyla Akdeniz Kış’ını yeniden tanımlıyor. Koleksiyonun fotoğraflarını ise Ümit Savacı çekti.

